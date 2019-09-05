Сексуальна Джессіка Альба роздяглась у новій фотосесії

Популярна акторка Джессіка Альба розхвилювала фанатів кадрами з нової зйомки для відомого журналу. Матуся трьох дітей все ще залишається розкішною жінкою!

38-річна американська акторка, бізнесвумен та меценат Джессіка Альба стала героїнею нового номера глянцю BAZAAR. Зірка романтичних комедій та матір трьох дітей поділилась першими кадрами з ефектної зйомки на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 16 мільйонів підписників.

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Відзначимо, що на деяких кадрах красуня позує топлес або у звабливих бодів, демонструючи струнку фігуру. Зацініть!

Джерело фото: instagram.com/jessicaalba

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