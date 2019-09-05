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Серіал Кріпосна

Австралійська блогерка змагається з Кім Кардашян у крихітному купальнику (фото)

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Теммі Хемброу роздяглась на пляжі - фото 1
Теммі Хемброу роздяглась на пляжі / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу знову опинилась у центрі обговорень через любов до фото у відвертих купальниках. Цього разу зірку назвали реальною австралійською версією Кім Кардашян.

25-річна австралійська блогерка та фітоняшка Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 9 мільйонів користувачів. Через це часто дівчина отримує порівняння з Кім Кардашян та її сімейством, адже у Теммі також є кілька старших сестер, які обожнюють показувати своє життя у мережі.

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Підігріли нову порцію коментарів щодо цього і нові кадри фітнес-блогерки, на яких вона позує у крихітному блакитному купальнику на побережжі. Важко не помітити, що, на відміну від родини Кардашян, дівчина не у захваті від фотошопу та не приховує реальний стан свого тіла. Звісно ж, це ніяк не заважає коментаторах засипати її компліментами щодо сексуальних форм.

Австралійська блогерка змагається з Кім Кардашян у крихітному купальнику (фото) - фото 352643

Австралійська блогерка змагається з Кім Кардашян у крихітному купальнику (фото) - фото 352644

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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