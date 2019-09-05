Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Новий образ: Брітні Спірс кардинально змінила стиль

  • 16
Брітні Спірс кардинально змінилась - фото 1
Брітні Спірс кардинально змінилась / instagram.com/britneyspears

Популярна співачка Брітні Спірс вирішила попрощатися зі своїм коронним образом, викликавши шквал емоцій у фанатів. Щоправда, багатьох збентежило зовсім інше.

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс вже кілька місяців намагається повернутись до свого звичайного життя після лікування від психічних розладів. Тому співачка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 22 мільйони підписників. Там виконавиця ділиться майже всім, що трапляється у її житті, однак не завжди отримує позитивну відповідь від шанувальників.

І ще: Зірку Сутінок просили приховувати свою бісексуальність задля нових ролей

Нещодавно зірка вирішила кардинально змінитися і почала з волосся. Саме з білою шевелюрою, яка стала ледь не візитівкою її творчого шляху, Брітні вирішила попрощатись, обравши темний відтінок.

"Те ж обличчя, та ж сукня, нове волосся! Так, моя сестра надихнула мене стати темнішою", – відзначила вона у коментарі. Однак не всі фанати із захватом відреагували на зміни. Чимало підписників порадили зірці нарешті змінити стиліста та припинити робити такий несвіжий макіяж.

Читайте також: Я думав, що все пропало: Роберт Паттінсон розповів, як йому дісталась роль Бетмена

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • 02 вересня, 19:00
  • 1236
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 735
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • 02 вересня, 17:21
  • 1134
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз