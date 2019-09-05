Новий образ: Брітні Спірс кардинально змінила стиль

Популярна співачка Брітні Спірс вирішила попрощатися зі своїм коронним образом, викликавши шквал емоцій у фанатів. Щоправда, багатьох збентежило зовсім інше.

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс вже кілька місяців намагається повернутись до свого звичайного життя після лікування від психічних розладів. Тому співачка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 22 мільйони підписників. Там виконавиця ділиться майже всім, що трапляється у її житті, однак не завжди отримує позитивну відповідь від шанувальників.

І ще: Зірку Сутінок просили приховувати свою бісексуальність задля нових ролей

Нещодавно зірка вирішила кардинально змінитися і почала з волосся. Саме з білою шевелюрою, яка стала ледь не візитівкою її творчого шляху, Брітні вирішила попрощатись, обравши темний відтінок.

"Те ж обличчя, та ж сукня, нове волосся! Так, моя сестра надихнула мене стати темнішою", – відзначила вона у коментарі. Однак не всі фанати із захватом відреагували на зміни. Чимало підписників порадили зірці нарешті змінити стиліста та припинити робити такий несвіжий макіяж.

Читайте також: Я думав, що все пропало: Роберт Паттінсон розповів, як йому дісталась роль Бетмена