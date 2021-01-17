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Сексуальна Демі Роуз засвітила пишний бюст (фото 18+)

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Демі Роуз топлес - фото 1
Демі Роуз топлес / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через серію пікантних знімків. Ця дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

26-річна британська фотомодель Демі Роуз постійно отримує чимало компліментів через свою зовнішність, адже дівчина нагадує англійську Кім Кардашян завдяки ефектним формам. Тому не дивно, що у цієї красуні така шалена кількість шанувальників в соцмережі Instagram - понад 15 мільйонів! Там Демі ділиться всім, що трапляється у її житті: від зйомок і до звичайних буднів.

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Зараз зірка на відпочинку, тож на її сторінці більшає сонячних кадрів майже без одягу. Не винятком стали і свіжі знімки, на яких Роуз позує топлес або лише у легкому кардигані. Звісно ж, встояти перед вродою Демі не так просто, тож не дивно, що дописи зібрали сотні тисяч лаків та компліментів.

Сексуальна Демі Роуз засвітила пишний бюст (фото 18+) - фото 443469

Сексуальна Демі Роуз засвітила пишний бюст (фото 18+) - фото 443470

Джерело всіх фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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