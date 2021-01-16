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Зої Кравіц знялася повністю оголеною одразу після розлучення: 18+

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Зої Кравіц - фото 1
Зої Кравіц / instagram

Зірка фільмів "Дивергент", "Фантастичні звірі" і серіалу "Велика маленька брехня", американська актриса і модель Зої Кравіц опублікувала пікантні фото після чуток про розлучення з актором Карлом Глусманом.

32-річна зірка серіалу "Велика маленька брехня" розмістила фото на своїй інстаграм-сторінці.

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На ньому вона стоїть повністю оголеною, прикривши груди руками. У роті Кравіц тримала стиглий персик, який із задоволенням їла. На її тілі численні татуювання, однак саме стрункі форми тіла привернули велику увагу її фанатів. Волосся у Зої Кравіц розпущене і розпатлане, а на обличчі ніякого макіяжу.

Голі груди актриса прикрила руками, на яких зображено багато маленьких тату. Нагадаємо, що актриса на початку 2021 року подала на розлучення з чоловіком Карлом Глусманом. З ним жінка була в шлюбі всього 18 місяців. Причина розриву відносин – невідома.

Це цікаво: Зої Кравіц розлучилася з чоловіком: шлюб протримався недовго

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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