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Сексуальна Демі Роуз без одягу готується до Дня Валентина (фото 18+)

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Демі Роуз оголила форми перед фанатами - фото 1
Демі Роуз оголила форми перед фанатами / @demirose

Популярна модель plus-size Демі Роуз розхвилювала мережу звабливим фото лише у спідній білизні. А як ви готуєтесь до Дня Валентина?

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Демі також не оминула увагою те, що до Дня Валентина залишились лічені дні. Тож потішила прихильників пікантним фото у спідньому, на якому важко не помітити розкішну фігуру моделі.

@demirose - фото 385285
@demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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