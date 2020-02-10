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Нацвідбір на Євробачення Оскар

Найспокусливіші образи зіркових красунь на премії Оскар 2020: гарячі фото

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Найкращі образи на Оскарі 2020 - фото 1
Найкращі образи на Оскарі 2020 / gettyimages

Оскар, який цьогоріч вручили вже в 92-й раз, – не тільки головна кінопремія року, але і головна червона доріжка. Саме тут голлівудські красуні хизуються спокусливими сукнями. Спеціально для вас ми обрали найкращі жіночі образи!

До церемонії нагородження премією Оскар 2020 зірки готуються місяцями, а над їхніми образами працює велика команда стилістів та дизайнерів. Утім, декому навіть це не допомагає вразити примхливу публіку, а от деякі красуні й без вигадливих нарядів зачаровують із першого погляду.

Це цікаво: Українка виграла Оскар 2020 за проникливу короткометражку

Зібрали для вас найспокусливіших акторок на Оскарі, які підкорили наші серця!

Найкраща акторка року Рене Зеллвегер

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Renee Zellweger / gettyimages

Завжди чарівна Шарліз Терон

Charlize Theron - фото 385240
Charlize Theron / gettyimages

Неперевершена Марго Роббі

Margot Robbie - фото 385241
Margot Robbie / gettyimages

Блискуча Скарлетт Йоганссон

Scarlett Johansson - фото 385242
Scarlett Johansson / gettyimages

Елегантна Наталі Портман

Natalie Portman - фото 385243
Natalie Portman / gettyimages

Вишукана Брі Ларсон

Brie Larson - фото 385244
Brie Larson / gettyimages

Читайте також: Емінем несподівано виступив на Оскарі 2020, і реакція зірок у залі – готові меми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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