Надя Дорофєєва спокусила мережу постільними фото

Грайлива Надя Дорофєєва показала нові знімки. Фанати у захваті від фотосесії.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає під псевдонімом Dorofeeva, показала нові спокусливі фото.

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Знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Надя позує в ліжку в білій майці і трусиках-шортиках. На ній також надіті білі шкарпетки і кеди. Шанувальникам постільна фотосесія Дорофеєвої припала до душі і вони зробили Наді безліч компліментів в коментарях.

Надя звабливо позувала, лежачи на ліжку із зеленою постільною білизною. Вона одягла вбрання, яке підкреслило красу її фігури. Особливу увагу привертають апетитні сідниці Дорофеєвої.

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