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Австралійська фітоняшка показала фігуру в обтислому костюмі

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Теммі Хемброу показала реальну фігуру - фото 1
Теммі Хемброу показала реальну фігуру

Популярна модель Теммі Хемброу обожнює хизуватись своїми формами і частенько забуває про спіднє. А недавні знімки фітнес-тренерки лише розбурхують уяву підписників.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Недавно зірка вирішила нагадати, що навіть у спортивному костюмі виглядає ефектно. І справді, лосини та коротенький топ лише підкреслили апетитні форми Теммі, яка не любить носити спіднє.

Австралійська фітоняшка показала фігуру в обтислому костюмі - фото 387149

Австралійська фітоняшка показала фігуру в обтислому костюмі - фото 387150

Австралійська фітоняшка показала фігуру в обтислому костюмі - фото 387151

Австралійська фітоняшка показала фігуру в обтислому костюмі - фото 387152

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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