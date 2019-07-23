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Сексу не буде, якщо не сховати ці 10 речей перед її візитом до вашої оселі
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Нова пасія автоматично стає причиною масштабного та генерального прибирання. Тим паче, коли мова йде про її появу на вашій території. Розповідаємо, які речі слід прибрати до того, як вона завітає до вашої парубочої барлоги!
Усоте нагадуємо, що жінки дуже уважні до деталей, а це означає, що перед її візитом не має бути нічого зайвого, що може зробити це побачення останнім. Не наплужіть, якщо хочете бурхливого продовження вночі!
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Ліки
Ну нікому не потрібен старець, який напаковує себе десятками різних кольорових пігулок. Тим більше, такий кавалер явно не припаде до душі дівчині, яка лише планує будувати стосунки. Не забувайте, що жінки шукають собі здорового та сильного супутника по життю, а не чоловіка, якому потрібно буде витирати, вибачте за грубість, шмарклі за будь-якої слушної нагоди.
Бібліотека в туалеті
Окрім усіляких гарячих журнальчиків у вашій вбиральні може накопичитися, до прикладу, "Чорна рада" Куліша, яку ви собі пообіцяли прочитати після завершення школи. Роки минають, а ваші обіцянки так і залишаються обіцянками. Ви ж не хочете, щоб вона подумала, що до літератури ви ставитеся без пошани!
Сліди іншої
Часом буває так, що нова пасія з'являється на горизонті саме тоді, коли з вашого життя раптово зникає її попередниця. Що необхідно зробити у першу чергу? Прибрати всі сліди її присутності: косметику, одяг, спідню білизну (вона, до слова, має властивість виникати у найбільш невідповідні моменти).
Ваші фото
Любити себе та бути самозакоханим покидьком – дві різні історії. Якщо ж вона побачить, що ваша оселя всіяна вашими портретними світлинами – будьте готові, що вона більше не захоче потрапити на вашу територію. Інша справа, якщо у вас безліч фото з подорожей!
Старі вазонки
Засохлий кактус та інші вазони можуть свідчити про вашу безвідповідальність. Ви ж не хочете, щоб вона вважала вас легковажним з перших хвилин знайомства з вашою оселею. Тим паче, якщо вазонок уже відійшов у кращий світ – не тримайте його в домі. З нього вже ніц не вийде!
Гантелі, припалі пилом
Ви можете щодня собі обіцяти нарешті зайнятися своєю фізичною формою, але ж віз і досі залишиться там, де ви його поставили. Не хочете виглядати лузером, який постійно відкладає на завтра заняття власною фізичною формою – бодай протріть ті бісові гантелі. Якщо ж ви ними так і не плануєте користуватися – сховайте їх якомога далі від очей сторонніх!
Алкоголь
Дорогий елітний алкоголь може свідчити про ваш відмінний смак, але не всім панянкам до вподоби парубки, які віддають перевагу спиртному. Перше побачення в кафе могло показати її ставлення до алкоголю. Якщо ж вона не сприймає чоловіків, які іноді можуть випити келих, другий вина або чогось іншого – сховайте напої якомога далі.
Секс-іграшки
Ви ж не хочете її відлякати кольоровими жезлами задоволення. По-перше, не всім панянкам до вподоби вібратори та інші девайси, які мають на меті доставити максимум задоволення. По-друге, вона може запідозрити, що цей нехитрий гаджет уже побував у комусь до неї. Воно вам треба?
Звичайні іграшки
Можна мати колекцію машинок, які будуть собі гарненько стояти на поличці. Можна мати кілька конструкторів LEGO. Але не варто зберігати на видному місці всі іграшки з "кіндерів", які ви так трепетно зберігаєте уже не перший десяток років. Чоловіки завжди залишаються дітьми, але це не завжди означає, що жінки мають наміри їх няньчити!
Усе, що погано пахне та криво лежить
Нарешті слід винести з оселі все сміття та те, що може свідчити про те, що ви абсолютно байдужі до порядку в домі. Винесіть нарешті пляшки, які залишилися після святкування дня народження. Викиньте нарешті ту чашку без ручки, хоч вона вам і дуже дорога, адже її подарував таємний Санта. Нагадуємо, що вона зверне увагу на будь-яку дрібницю, тож підготуйтесь заздалегідь!
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