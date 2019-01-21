Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Думка жінок: скільки має тривати ідеальний секс

  • 915
Скільки має тривати ідеальний секс для жінок - фото 1
Скільки має тривати ідеальний секс для жінок / HealthyWomen

Звичайно ж, у кожної жінки є свої вподобання, але більшість із них хочуть, щоб цей процес тривав явно не кілька хвилин. Опитування на сайтах знайомства, до слова, продемонструвало результат з точністю до секунд.

Мабуть, кожен чоловік бодай раз у своєму житті ставив собі питання, скільки має тривати ідеальний секс. Тим більше, яким є це число для представниць прекрасної половини людства.

І ще: Науковці назвали продукти, які посилюють чоловіче лібідо

Сайт знайомств Saucy Dates провів опитування реальних користувачів, як чоловіків, так і жінок.

І з'ясувалося, що для дівчат ідеальна тривалість сексу – 25 хвилин і 51 секунду. Чоловікам же достатньо 25 хвилин і 43 секунд.

Ідеальна тривалість сексу – понад 25 хвилин - фото 302668
Ідеальна тривалість сексу – понад 25 хвилин / beautyheaven

Раніше науковці вразили несподіваним відкриттям, пов'язаним із котами. Виявилося, що власники цих пухнастиків можуть мати вельми специфічні сексуальні вподобання. Як об'єкт дослідження було вивчено патогенний організм – токсоплазма (один з видів паразитів). Основні носії бактерії – кішки. Але іноді інфекція діагностується в інших представників фауни, а також у людей, які можуть стати проміжними носіями токсоплазми. У багатьох випадках токсоплазмоз протікає у людей без будь-яких симптомів. Але іноді інфекція може проявлятися у вигляді головного болю або бути схожою на грип. На думку експертів, є випадки, коли токсоплазма може впливати на психіку, зокрема вона впливає на переваги в сексі. Проаналізувавши дані близько 36 тисяч учасників (здорових людей і хворих на токсоплазмоз), вчені прийшли до висновку, що інфіковані люди схильні до БДСМ і навіть садомазохізму.

А скільки має тривати ідеальний секс для вас? Пишіть свої варіанти в коментарях.

Читайте також: 5 міфів про презервативи, в які ви досі вірите

Джерело: saucydates
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2038
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31332
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл