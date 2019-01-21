Думка жінок: скільки має тривати ідеальний секс

Звичайно ж, у кожної жінки є свої вподобання, але більшість із них хочуть, щоб цей процес тривав явно не кілька хвилин. Опитування на сайтах знайомства, до слова, продемонструвало результат з точністю до секунд.

Мабуть, кожен чоловік бодай раз у своєму житті ставив собі питання, скільки має тривати ідеальний секс. Тим більше, яким є це число для представниць прекрасної половини людства.

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Сайт знайомств Saucy Dates провів опитування реальних користувачів, як чоловіків, так і жінок.

І з'ясувалося, що для дівчат ідеальна тривалість сексу – 25 хвилин і 51 секунду. Чоловікам же достатньо 25 хвилин і 43 секунд.

Ідеальна тривалість сексу – понад 25 хвилин / beautyheaven

Раніше науковці вразили несподіваним відкриттям, пов'язаним із котами. Виявилося, що власники цих пухнастиків можуть мати вельми специфічні сексуальні вподобання. Як об'єкт дослідження було вивчено патогенний організм – токсоплазма (один з видів паразитів). Основні носії бактерії – кішки. Але іноді інфекція діагностується в інших представників фауни, а також у людей, які можуть стати проміжними носіями токсоплазми. У багатьох випадках токсоплазмоз протікає у людей без будь-яких симптомів. Але іноді інфекція може проявлятися у вигляді головного болю або бути схожою на грип. На думку експертів, є випадки, коли токсоплазма може впливати на психіку, зокрема вона впливає на переваги в сексі. Проаналізувавши дані близько 36 тисяч учасників (здорових людей і хворих на токсоплазмоз), вчені прийшли до висновку, що інфіковані люди схильні до БДСМ і навіть садомазохізму.

А скільки має тривати ідеальний секс для вас? Пишіть свої варіанти в коментарях.

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