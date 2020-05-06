Сексологи розповіли, що допомагає жінкам досягнути оргазму

Американські сексологи вивчили фактори, які впливають на жіночий оргазм. Тепер ви знатимете, що допомагає панянкам отримати максимум задоволення.

Учасницями дослідженнями стали 209 студенток. Їх попросили заповнити анкету про сексуальне здоров'я й опитувальник Female Sexual Subjectivity Inventory, в якому дівчатам потрібно було оцінити, наскільки вони задоволені своїм тілом і описати свої очікування від сексу.

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З'ясувалося, що відчувати оргазм жінкам допомагає впевненість – і в власної сексуальності, і в тому, що право на задоволення є у кожної, і неважливо, в сексі з партнером або при мастурбації.

Упевнені в собі учасниці погодилися з твердженнями "Я переконана, що інші бачать мене сексуально привабливою", "Для мене нормально задовольняти власні потреби через мастурбацію", "Для мене важливо, щоб партнер дбав про моє задоволення" і "Я можу попросити партнера зробити щось в сексі так, як я хочу".

Упевненість у собі дозволяє досягнути оргазму

Учені також помітили, що дівчата, які не були впевнені у власному вмінні зробити собі приємність, і сподівалися тільки на партнера, рідше за інших досягали оргазму.

Хоча вибірка була невеликою, вчені вважають, що це дослідження – ще один крок у вивченні жіночої сексуальності. На їхню думку, висновки можуть бути застосовні на уроках статевого виховання.

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