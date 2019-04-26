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Секс стає кращим, якщо пара спить окремо: цікаве дослідження
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Сон на різних ліжках сприяє позитивним змінам в сексуальному житті партнерів, стверджують експерти з компанії Bensons For Beds Sleep. Щоб це з'ясувати, вони проаналізували досвід 2000 пар.
Так, 34% опитаних стверджують, що окремий сон поліпшив їхній секс, а ще 38% розповіли, що їхні відносини в цілому стали міцнішими. Причини, за якими вони вирішили спати в різних ліжках: розбіжність циклів сну, бубніння одного з партнерів і гучне хропіння.
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Якісний сон дуже важливий для нашого психологічного і фізичного здоров'я, без якого неможливий хороший секс. Якщо ви не можете виспатися разом, то найкраще, що можна зробити для відносин – спати окремо, – говорить Анна Вільямсон, одна з авторів дослідження.
Але експерти відзначають, що такий метод підходить не всім. 24% опитаних заявили, що після того, як вони розійшлися по різних ліжках, інтимна близькість зійшла нанівець. Рішення для таких пар – збільшити кількість тілесного контакту в активні години доби.
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