Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка

Науковці неодноразово розповідали про пози в сексі, які сприяють максимальному отриманню задоволення. Втім, деякі з цих позицій можуть негативно вплинути на інтимне здоров'я чоловіків!

Журнал Advances in Urology опублікував дослідження урологів з США, в якому названі найнебезпечніші пози сексу для чоловіків. Як відомо, зламати пеніс неможливо, але пошкодити цей м'яз можна досить легко.

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Учені проаналізували медичні картки 44 чоловіків, які пошкодили пеніс під час сексу. 28 з них постраждали під час вагінального сексу. Розповідаємо, які ж пози стали причиною цього!

Вершниця

Ця поза також відома під назвою "жінка зверху". Майже 50% травм пеніса чоловіка отримують під час сексу в цій позі. Причина проста – це найкраща поза сексу для жіночого оргазму. Дівчата часто захоплюються процесом і не можуть вчасно зупиниться, коли чоловікові стає боляче.

Стиль собачки

Її також називають "колінно-ліктьова поза" або "по-собачому". 29% травм члена чоловіки отримують у цій позі. Все через неправильний розрахунок зусиль. У позі "раком" чоловіки часто перепрацьовують та переоцінюють свої можливості, що призводить до невтішних наслідків.

Ці популярні пози можуть негативно вплинути на чоловіче здоров'я

Місіонерська поза

Найбільш консервативна і популярна поза для сексу теж може нести масу неприємних сюрпризів для чоловічої гідності. 21% травм чоловіки отримують у місіонерській позі через те, що проникають в вагіну не під правильним кутом.

А яку з цих поз часто використовуєте саме ви?

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