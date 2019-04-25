Мастурбувати чи ні: науковці вразили чоловіків новою заявою

Ось чому не варто зловживати мастурбацією

Експерти в області сексології зробили висновок, який вразить чоловіків, котрі займаються мастурбацією. Виявилося, що один із типів самовдоволення може негативно вплинути на чоловіче здоров'я.

Як з'ясувалося, є два способи самовдоволення – адаптивний і дезадаптивний. У першому випадку чоловіки імітують рухи, які принесли б задоволення під час сексу. У другому – стимулюють статевий член рухами, які не є характерними для статевого акту.

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Якщо зловживати другим методом, тіло звикає отримувати задоволення таким чином, а це може стати причиною виникнення труднощів під час реального сексу.

Мастурбація може негативно вплинути на ваше інтимне життя

Які проблеми можуть виникнути

Складнощі з еякуляцією . У деяких випадках для досягнення оргазму чоловікам потрібні будуть ласки руками, до яких вони вже звикли.

. У деяких випадках для досягнення оргазму чоловікам потрібні будуть ласки руками, до яких вони вже звикли. Погіршення ерекції та статевого потягу. Статевий член не відчуває потрібної йому стимуляції, а отже й ерекція буде слабшою.

Зазначимо, що це – не перше дослідження, яке свідчить про шкоду мастурбації. Якщо ж у вас протягом тривалого часу не буде сексу, використовуйте секс-іграшки. Вони дозволять отримати задоволення, яке значно ближче до реального сексу, аніж класична мастурбація.

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