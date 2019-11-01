Секс на першому побаченні – міф: дослідження науковців

Заняття сексом на першому побаченні – традиція, яка з часом іде у минуле. Принаймні до такого висновку дійшли психологи та сексологи з Великобританії. Вони й розповіли, на якому побаченні партнери готові розділити ліжко. Ви будете здивовані!

Опитування жителів туманного Альбіону показало цікаві результати: у країні респонденти вважають саме п'яте за ліком побачення ідеальним для сексу.

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Цікаво, що мешканці Лондона за статистикою займаються сексом аж на дванадцятому побаченні. Тоді ж, згідно з опитуванням, дівчата зізнаються чоловікам у коханні. Чоловіки ж, у свою чергу, трішки більше квапливі – зізнаються в коханні дівчатам на одинадцятому побаченні. Виходить, що за межами столиці стосунки розвиваються значно швидше, ніж у ній. Мабуть, секс для жителів Лондона – справа неспішна, яка вимагає ґрунтовного обмірковування та виваженості.

До речі, дуже часто секс на перших побаченнях вважають ганебним, а ось команда психологів ізраїльського Міждисциплінарного центру та Університету Рочестера припускають, що різке виникнення сексуальної "хімії" між партнерами притягує їх один до одного і створює потенційно міцний зв'язок.

Під час експерименту відібрали групу чоловіків і жінок. Учені проаналізували їхню поведінку стосовно один одного, а потім провели 4 опитування. Стало відомо, що емоційний зв'язок з'являвся між ними саме під час сексу, а це свідчить про те, що саме секс часто стає основою формування довгострокових стосунків.

Секс на першому побаченні уже не в тренді

Також цікавий момент помітили психотерапевти: потяг на першому ж побаченні виникає з більшою силою, якщо буквально перед зустріччю не митися і не користуватися парфумами. Вчені пояснюють це тим, що саме природний запах тіла має істотне значення для сексу – він стає своєрідним афродизіаком.

До того ж, опитування для цього дослідження просто приголомшило: кожен третій з усіх сил намагався "захотіти" об'єкт жадання, але це виходило не так просто зробити через відсутність природного запаху тіла.

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