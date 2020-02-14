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Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
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У День Святого Валентина підготували для вас романтичні та гарні цитати про любов від улюблених персонажів. Ці серіали підкорили багатомільйонну глядацьку аудиторію, тож ці вислови про почуття вам неодмінно сподобаються.
Про кохання та романтичні почуття складають легенди, присвячують вірші та пісні. З улюблених серіалів та фільмів
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Цитати про кохання з серіалу "Друзі"
***
Якби я знав, коли бачив тебе в останній раз, що це останній раз, я б постарався запам'ятати твоє обличчя, твою ходу, все, пов'язане з тобою. І, якби я знав, коли в останній раз тебе цілував, що це – останній раз, я б ніколи не зупинився.
***
Фібі:
Є чоловіки, що люблять жінок.
Є чоловіки, що люблять чоловіків.
А ще бісексуали є.
У цих для кайфу вдвічі більше причин.
***
Пісня Фібі:
Любов солодка, як літні дощі,
Прекрасна, як велика картина,
Вишукана, як милий голуб,
Що паскудить кожен день мені на килим.
***
Думки Джо: Все добре, настав новий день. Це звичайна закоханість. От і все. Просто закоханість. І чого я так переживав? Це божевілля. Божевілля! Як би сказала моя подружка-зозуля: "Ти – куку". Все буде добре, це просто закоханість.
Рейчел: Привіт, солодкий.
Думки Джо: Я люблю тебе...
***
Рейчел: Скільки потрібно чекати, щоб почати приставати до хлопця?
Фібі: Місяць.
Моніка: Три місяці.
Джо: Пів години.
***
– Є два способи змусити замовкнути чоловіка. І один з них – це секс.
– А другий який?
– Не знаю. Я ніколи ним не користувалася.
Цитати про кохання з серіалу "Секс і місто"
***
Є люди, які кажуть: "Я люблю тебе", і люди, які ніколи не відповідають.
***
Стосунки повинні закінчуватися так само гідно, як і починалися!
***
– Секс – це те, що відбувається між двома закоханими один в одного людьми.
– Або між двома людьми, які люблять секс.
***
В той день я задумалася, що таке людські відносини? Одні відкривають нам нові екзотичні горизонти, інші все життя гріють душу, інші викликають безліч питань або тягнуть в незвідані далі, відводять далеко від відправної точки або повертають в початок. І все-таки приголомшливі, найважливіші, найскладніші відносини – це відносини з самим собою. І якщо ти зустрінеш того, хто полюбить тебе такою, якою ти любиш себе, то це велике щастя.
***
Сказати "люблю" не складно. Труднощі починаються потім.
***
Я – жінка, яка хоче любові. Справжньою, божевільною, незручною, всепоглинаючої. Такої любові, коли двоє ні на секунду не можуть один без одного.
Цитати про кохання з серіалу "Відчайдушні домогосподарки"
***
Зазвичай виявляється, що більшість мужиків – однолюби. Якщо щось не вийшло, все життя пам'ятають ту, яку втратили...
***
Пристрасть – непереборний потяг, який неможливо забути, навіть коли все пройшло, дорога така приваблива, що може привести нас в обійми несподіваного коханця, відчуття таке нищівне, що руйнує стіни, які ми будуємо, щоб захистити своє серце, бажання таке сильне, що залишається на поверхні, попри те, що ми намагаємося поховати його. Так, з усіх почуттів тільки пристрасть дає нам підставу, щоб жити, і виправдання, щоб здійснювати будь-які злочини.
***
Не можна змусити себе відчувати те, чого немає. Але можна змусити себе чинити правильно, попри почуття.
***
Почуття не мають з розумом нічого спільного. І яка би ти розумна не була, тебе зможуть образити.
***
Відсутність сварок – не означає, що вони щасливі.
***
Всі ми шукаємо когось. Ту людину, яка заповнить якусь порожнечу в нашому житті. Того, хто запропонує дружнє спілкування ... Або допомогу ... Або почуття захищеності ... Іноді, якщо наполегливо шукати, можна знайти того, хто дасть все це разом. Так, всі ми когось шукаємо, і коли не знаходимо, можемо лише молитися, щоб вони знайшли нас ...
До теми: Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День закоханих
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