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Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
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Обрати фільм для побачення або романтичного вечора не дуже легке завдання. Важливо, щоб кіно не засмутило, зарядило позитивним настроєм та налаштувало на потрібну хвилю. Підготували для вас найкращі романтичні комедії, які чудово впораються з цим завданням.
Небанальні сюжети, зірковий акторський склад, влучний гумор та відмінний настрій – це все про фільми, які ми зібрали у підбірці найкращих романтичних комедій для романтичного побачення.
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Божевільна парочка
- Оригінальна назва: Long Shot
- Рік: 2019
- Режисер: Джонатан Левін
- Актори: Шарліз Терон, Сет Роґен, Енді Серкіс
Сюжет. Вона планує балотуватися у президенти. Він – журналіст, якого звільнили. А ще вона була його нянею. Життя мінливе, підкидає сюрпризи й от вони зустрілися через роки. Вона пропонує йому стати її спічрайтером. Він погоджується й розпочинається велика пригода. Чим же вона закінчиться?
День Святого Валентина
- Оригінальна назва: Valentine's Day
- Рік: 2010
- Режисер: Гаррі Маршалл
- Актори: Тейлор Свіфт, Енн Гетевей, Джулія Робертс, Ештон Катчер, Бредлі Купер, Дженніфер Гарнег, Джессіка Альба, Тейлор Лотнер
Сюжет. Це десять різних історій про різних людей. Усіх їх об'єднує те, що вони у Лос-Анджелесі напередодні Дня всіх закоханих. Кожна розповідь по-своєму особлива і по-своєму близька кожному.
Ну хіба це не романтично?
- Оригінальна назва: Isn't It Romantic
- Рік: 2019
- Режисер: Тодд Штраус-Шульсон
- Актори: Ребел Вілсон, Ліам Херсворт, Пріянка Чопра, Адам Дівайн
Сюжет. Архітектор Наталі в ранньому віці розвиває в собі сильну ненависть до романтичних комедій, що посилюється її низькою самооцінкою та труднощами у пошуку кохання. Її помічниця вважає, що їх колега Джош закоханий у Наталі, але Наталі не вірить у це. Якось вона втрачає свідомість та опиняється у пастці марева стереотипних романтичних комедій.
Щасливого Різдва
- Оригінальна назва: Last Christmas
- Рік: 2020
- Режисер: Пол Фейг
- Актори: Емілія Кларк, Генрі Голдінг, Емма Томпсон
Сюжет. Історія відбувається зимою в Лондоні. Кейт – закомплексована і замкнута в собі молода дівчина, яка працює перевдягненим ельфом у магазині різдвяних подарунків та постійно робить неправильні рішення. Але її життя змінюється, коли вона знайомиться з привабливим чоловіком Томом, який здається нереально ідеальним.
В активному пошуку
- Оригінальна назва: How to Be Single
- Рік: 2016
- Режисер: Крістіан Діттер
- Актори: Дакота Джонсон, Ребел Вілсон, Елісон Брі
Сюжет. Втомившись від життя зі своїм бойфрендом, Еліс йде від нього, переїжджає до старшої сестри Мег, знаходить нову роботу і заводить нову подругу Робін. Остання виявляється палкою прихильницею нічних тусовок і намагається втягнути Еліс у своє божевільне життя, хоча та вважає за краще тривалі відносини, ніж п'яні знайомства на вечірках. Тим часом Мег вирішує завести дитину за допомогою донорської сперми, а Люсі – дівчина, що живе по сусідству з баром, де бувають Еліс і Робін, – намагається знайти любов на все життя за допомогою знайомств через Інтернет.
Реальна любов
- Оригінальна назва: Love Actually
- Рік: 2003
- Режисер: Річард Кертіс
- Актори: Г'ю Грант, Кіра Найтлі, Алан Рікман, Емма Томпсон, Лора Лінні, Томас Сангстер, Ліам Нісон, Колін Ферт, Білл Нагі, Ровен Аткінсон
Сюжет. У сюжеті дев'ять паралельних історій. Дія фільму відбувається в кінці 2003 року за 5 тижнів до Різдва. Кульмінація всіх сюжетів припадає на святвечір, коли дія фільму химерним чином переплітає між собою всіх персонажів. Основний сенс і основна фраза фільму: "Любов навколо нас". Головними героями картини є абсолютно всі персонажі. Картина починається і закінчується в аеропорту Хітроу. В епілозі зустрічаються всі герої. Одні летять у відпустку або в медовий місяць, інші зустрічають прибулих.
Серце вщент
- Оригінальна назва: Playing It Cool
- Рік: 2013
- Режисер: Джастін Ріардон
- Актори: Кріс Еванс, Мішель Монаган
Сюжет. Головний герой – сценарист, який хоче писати бойовики, але його агент Брайан хоче, щоб він першим написав романтичну комедію. Однак він не вірить у кохання і вважає, що писати про романтику складно. Але коли він зустрічає Її, він закохується в неї, проте виявляється, що вона вже заручена зі Стюфі.
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