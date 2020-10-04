Секс-експерт пояснила, чому люди у стосунках сплять з іншими

Секс-експерт з Австралії розставила всі крапки над "і" у питанні, чому ж пари можуть йти на інтим з іншими людьми. Все значно простіше, аніж можна уявити.

Секс-експерт з Австралії Надя Бокоді допомагає людям розв'язувати проблеми у стосунках, а також веде свій профіль в соцмережі Instagram, де має доволі широку публіку у розміру 59 тисяч підписників. Нещодавно вона розповіла, чому поліаморні стосунки стають все популярнішими.

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"Люди погано справляються з одноманітністю. І ніде це так не зрозуміло, як у романтичних стосунках. Якби ж я отримувала долар за кожен лист, де читач скаржиться на відчуття того, що шлюб – це пастка", – почала Бокоді.

За її словами, хоч наша культура й одержима моногамією, але дуже мало людей насправді насолоджується рутинним життям у стосунках. Тож ставлення до цього поступово змінюється.

"За останнє десятиліття у мережі шукали додатки для поліаморії та знайомств, адже попит серед пар, які вивчають альтернативні моделі стосунків, зростає. Культурно ми тримаємось ідеї сексу без зусиль та інстинктивності із любов'ю. Багато пар стверджують, що стосунки з кимось, крім партнера (за умови, що він в курсі про цей інтим), є поштовхом до того, що у шлюбі знову спалахує іскра", – зазначає експерт.

Але вона попереджає, що бажання дослідити цей спосіб варто обговорювати зі своїм партнером, адже далеко не всім підходить така модель, коли можна спати з іншими людьми.

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