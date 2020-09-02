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Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото

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фільми з Кіану Рівзом - фото 1
фільми з Кіану Рівзом

2 вересня відомий кіноактор Кіану Рівз святкує день народження: йому виповнюється 56 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Кіану Рівзом за один кадром.

Чимало поціновувачів кіно люблять Кіану Рівза, адже його герої завжди підкорюють глядачів. Звичайно, в актора є основні ролі, за якими його знають мільйони, проте він зіграв у понад 100 картинах, з яких ти навряд чи бачив всі. Перевір свої сили!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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