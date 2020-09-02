Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото

2 вересня відомий кіноактор Кіану Рівз святкує день народження: йому виповнюється 56 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Кіану Рівзом за один кадром.

Чимало поціновувачів кіно люблять Кіану Рівза, адже його герої завжди підкорюють глядачів. Звичайно, в актора є основні ролі, за якими його знають мільйони, проте він зіграв у понад 100 картинах, з яких ти навряд чи бачив всі. Перевір свої сили!

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