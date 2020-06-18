До і після: Сальма Хайєк показала свою природну вроду

Популярна акторка Сальма Хайєк розбурхала мережу колажем з фотографії до і після мейкапу та пофарбування. Ця зірка з легкістю може змагатись з Монікою Беллуччі за розкішним виглядом!

53-річна акторка, бізнесвумен та модель Сальма Хайєк знаходить час не лише для родини та справ, а й для соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 15 мільйонів підписників. Там зірка не соромиться ділитись кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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Нещодавно Сальма показала фото "до і після" пофарбування та макіяжу, викликавши справжній захват у фанатів. Звісно ж, свіжий колір волосся та косметика підкреслили її вроду, але й без цього Хайєк виглядає чудово!

instagram.com/salmahayek

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