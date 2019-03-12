Seat представив унікальний гібрид мотоцикла і автомобіля

Іспанська компанія в рамках Міжнародного мотор-шоу в Женеві представила особливий концепт-кар Seat Minimo, в якому інженери бренду змогли зібрати все найкраще від мотоцикла і автомобіля. Електромобіль має відмінну керованість і також величезним плюсом стане легке паркування.

Назва моделі означає його мінімальний розмір і максимальну мобільність. Новинка являє собою мобільну платформу, електричну силову установку, яку можна зарядити всього за кілька хвилин завдяки інтегрованій системі заміни акумулятора. Запас ходу Seat Minimo становить понад 100 кілометрів.

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Відзначимо, що довжина моделі складає 2,5 метра, а ширина – 1,24 метра. Для паркування новинці вистачить всього 3,1 квадратних метра, замість 7,2 для стандартного автомобіля. Minimo оснастили технологією 5G, а також спеціальною системою розпізнавання віку водія, що відіб'ється на максимальній швидкості моделі. Так, 16-річний водій зможе розігнатися лише до 45 км/год, а 19-річний – до 90 км/год.

Концепт-кар Seat Minimo

Концепт-кар Seat Minimo

Концепт-кар Seat Minimo

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