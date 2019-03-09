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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan

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Lamborghini Huracan стилізований під годинник - фото 1
Lamborghini Huracan стилізований під годинник

Спортивний підрозділ Lamborghini Squadra Corse представив у Женеві спеціальну версію гоночного Huracán Super Trofeo Evo під назвою Collector 2019. Презентація суперкара з графікою у стилі механізму годинника Roger Dubuis, відбулася у штаб-квартирі мануфактури.

Від звичайного Huracán Super Trofeo Evo колекційне видання відрізняється чорно-жовтою лівреєю та малюнком на даху з елементами механізму годинника Roger Dubuis Excalibur Huracán Performante. Лімітований скелетон з ремінцем з алькантари та ротором у формі колісного обода розроблений у партнерстві з Lamborghini Squadra Corse.

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Дизайн механізму Excalibur Huracán Performante повинен нагадувати про двигун V10. Задня частина корпусу годинника виконана у стилі колісних дисків Lamborghini, а заводна голівка схожа на центральну гайку кріплення колеса. Ремінець скелетона прикрашений гумовою вставкою з малюнком протектора покришок Pirelli P Zero Trofeo R.

У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan - фото 312923
У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan - фото 312924
У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan - фото 312921
У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan - фото 312919
У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan - фото 312918
У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan - фото 312920
У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan - фото 312922

Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo представили у вересні 2017 року. Основна відмінність від попередньої машини – наявність верхнього повітрозабірника та плавця, а також люк, який вперше з'явився на Huracan категорії GT3. Двигун – 5.2 V10 потужністю 620 кінських сил (630 сил на ювілейному Huracán Super Trofeo Evo 10th Edition).

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Джерело: Motor
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