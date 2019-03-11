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Bugatti показала електромобіль для дітей за 30 тисяч євро

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Дитячий Bugatti отримав електродвигун - фото 1
Дитячий Bugatti отримав електродвигун

Компанія Bugatti побудувала автомобіль для дітей, який отримав назву Baby II. Новинка – своєрідний наступник оригінальної машинки, яку Етторе Бугатті побудував для свого чотирирічного сина Роланда ще у 1926 році.

Іграшка була копією спорткара Bugatti Type 35, виконаною в половину від натуральної величини.

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Спочатку замислювалося, що дитячий автомобільчик, прозваний Bugatti Baby, буде випущений в єдиному екземплярі виключно для Роланда. Однак клієнтам марки, які відвідували Мольсайм, настільки сподобалася ця машинка, що її вирішили запустити в серійне виробництво. У результаті з 1927 по 1936 рік було зібрано 500 екземплярів Bugatti Baby.

Bugatti показала електромобіль для дітей за 30 тисяч євро - фото 313506

Сучасна інтерпретація дитячої машинки оснащена електромотором на задній осі, знімною літій-іонною батареєю і системою рекуперації.

Bugatti показала електромобіль для дітей за 30 тисяч євро - фото 313505

У силової установки існує три режими роботи. У "дитячому" потужність обмежена 1,36 сили, а максимальна швидкість – 20 кілометрів на годину. У "дорослому" – мотор буде видавати 5,5 сили, а максималка збільшиться до 45 кілометрів на годину. Опціональний ключ "Speed ​​Key" дозволить отримати вже 13,6 сили й повністю зняти обмежувач швидкості.

Автомобільчик оснащений "потужними фарами", шкіряним сидінням, алюмінієвою приладовою панеллю, а також ефективними гальмами.

Bugatti показала електромобіль для дітей за 30 тисяч євро - фото 313504
Bugatti показала електромобіль для дітей за 30 тисяч євро - фото 313503

Як і оригінал, Bugatti Baby II зберуть в кількості 500 екземплярів. Вартість кожного – 30 тисяч євро.

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Джерело: Motor
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