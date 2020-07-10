SEAT представили свій перший електромобіль

Спортивний бренд SEAT – підрозділ Cupra – офіційно представив свою першу повністю електричну модель під назвою el-Born.

Cupra el-Born – електричний хетчбек, який надійде в продаж в цьому році. Новинка дозволить іспанцям вийти на постійно зростаючий ринок електричних хетчбеків, де зараз панують такі моделі, як Nissan Leaf, Renault Zoe і Volkswagen ID.3.

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Дизайн товарного електромобіля практично ідентичний з прототипом. Машина орієнтована на динамічність і виділяється спортивним зовнішнім виглядом, а завдяки "злим" бамперам, ширшим порогам і більшому задньому спойлеру придбала агресивні форми.

Cupra el-Born базується на платформі MEB Volkswagen Group, яка призначена суто для електромобілів. Електромотор тут один (204 к.с.), він є рушієм задніх коліс і прискорює новинку до сотні за 7,5 сек.

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