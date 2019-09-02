Сценарій – не моя історія: TAYANNA відверто прокоментувала шоу Танці з зірками

Співачка TAYANNA відверто поділилась думками стосовно проєкту "Танці з зірками", який вона покинула після другого прямого ефіру. Разом зі своїм партнером Ігорем Кузьменком Тетяна Решетняк потрапили у зону ризику з ведучою Надією Матвєєвою, але останню врятували глядацькі голоси.

2 вересня на 1+1 показали другий прямий ефір проєкту "Танці з зірками". У результаті суддівського оцінювання та глядацьких голосів шоу покинула TAYANNA. Співачка не стримуючи емоцій поділилась думками стосовно шоу на своїй сторінці в Instagram.

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Крім слів подяки TAYANNA відверто написала, що вона думає про "Танці з зірками":

Мої любі, хочу відверто поділитися з вами своїми думками стосовно вчорашнього прямого ефіру Танці з зірками 2019. Звісно, в планах у нас з Ігорем Кузьменком не було так швидко покинути проєкт. Обдумуючи, чому все ж таки ми, я зрозуміла одну річ – шоу там, де є сценарій і розписані герої по ролях, напевно, не моя історія, і drama-queen – це точно не про мене. По життю в мене було багато переламних моментів, але своїм прикладом сильної та водночас ніжної жінки я хочу показати багатьом дівчатам, як можна продовжувати насолоджуватись життям незважаючи ні на що! Тому Всесвіт знає трошки більше за нас та вносить свої корективи у наші плани, – написала TAYANNA в оригінальному дописі.

Таким є новий допис співачки:

Нагадаємо, що Тетяна Решетняк стала ведучою програми "Життя відомих людей". Цілком імовірно, що саме з цієї причини співачка видалила оригінальний пост, замінивши його на значно лояльніший до каналу 1+1.

1+1 дав мені можливість вийти на головний паркет країни та бути учасницею легендарного проекту "Танці з зірками" з неймовірним партнером Ігорем Кузьменком. Я спробувала відчути танець не як змагання, а як емоцію. Було дійсно незабутньо, два тижні як ціле маленьке життя. Щиро дякую всім! І не забувайте, зустрічаємось з вами щодня в ефірі!

А як ви вважаєте, справедливим було рішення? Пишіть свою думку у коментарях.

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