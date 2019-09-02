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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у другому прямому ефірі

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Хто покинув Танці з зірками - фото 1
Хто покинув Танці з зірками

Українцям показали 2 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 2 вересня 2019-го.

У другому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

Дивіться також: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу

За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 2 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: TAYANNA та Ігор Кузьменко та Надія Матвєєва і Валерій Шохін. Зауважимо, що за новими правилами пари не танцюють танець за життя. Залишається у проєкті той, хто отримав більше голосів від глядачів. Цього тижня пощастило більше Наді Матвєєвій.

TAYANNA покидає шоу - фото 351705
TAYANNA покидає шоу

На жаль, цього тижня TAYANNA та Ігор Кузьменко покидають проєкт після другого випуску.

Дивіться номери, з якими вони виступили у проєкті Танці з зірками:

До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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