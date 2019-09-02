Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у другому прямому ефірі

Українцям показали 2 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт 2 вересня 2019-го.

У другому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 2 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: TAYANNA та Ігор Кузьменко та Надія Матвєєва і Валерій Шохін. Зауважимо, що за новими правилами пари не танцюють танець за життя. Залишається у проєкті той, хто отримав більше голосів від глядачів. Цього тижня пощастило більше Наді Матвєєвій.

TAYANNA покидає шоу

На жаль, цього тижня TAYANNA та Ігор Кузьменко покидають проєкт після другого випуску.

Дивіться номери, з якими вони виступили у проєкті Танці з зірками:

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