Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу

У неділю, 2 вересня, на телеканалі 1+1 показали другий випуск нового сезону популярного проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 14 пар, які поборються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже стартували на телеканалі 1+1. Так, 2 вересня глядачі побачили другий випуск нового драйвового та найпристраснішого сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 14 неймовірних пар, які цього року боротимуться за перемогу. А судити їх будуть добре знайомі глядачам король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучим 2 випуску шоу Танці з зірками був уже незмінний Юрій Горбунов, а склала йому компанію українська поп-діва Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічав справжній альфа-самець – Олег Винник. Цього разу випуск присвячений кумирам!

Танці з зірками 2 випуск онлайн

Першими на головний паркет України вийшли TAYANNA та Ігор Кузьменко. Саме цій парі випав номер 1 під час жеребкування. Співачка та її партнер присвятять танець історії кохання Софії Ротару та її чоловіка. Тетяна Решетняк знову на паркеті буде не лише танцювати, а й співати. Вона обрала композицію "Чекай", яку обожнюють тисячі прихильників Софії Михайлівни. Сама ж TAYANNA зізнається, що мріє зустріти своє кохання. А на паркет вони з Ігорем вийшли, аби станцювати фокстрот. Готуйте носовички, адже це буде надзвичайно зворушливий танець.

Влад Яма подякував Тетяні за фантастичний початок. Утім, йому здалося, що вона надто плавна у своїх рухах. Також Влада надзвичайно турбує погляд співачки, яка ще не наважується поводитися на паркеті, наче справжня зірка танців. Франсіско оцінив ріст виконавиці, котра слухає критику та виконує побажання. На його думку, потенціал у неї є. Катерина Кухар підкреслила, що TAYANNA поки не дотягує до Наталії Могилевської.

Оцінки: Франсіско – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (21)

TAYANNA та Ігор Кузьменко:

Перейняли естафету Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Популярний телеведучий присвятив танець Олегові Виннику, якого Володимир вважає своїм кумиром. Ох, буде щось дуже і дуже веселе, гарантуємо! Володимиру подобається в Олегові те, що він уміє водночас співати для тисяч слухачів, але складається таке враження, що композиція присвячена лише тобі. Цього разу парі випала нагода станцювати танго, яке вона присвятила не лише Олегові Виннику, а й усім-усім вовчицям України. До слова, Остапчук цього випуску теж вирішив взяти до рук мікрофон. Який же запальний танок вийшов у Ілони та Володі!

Франсіско хотів би сказати, що цей імідж сподобався хореографу. Технічно, щоправда, не дуже припало до душі, але старання оцінив він сповна. Катерина Кухар зізналася, що це був заборонений прийом. Утім, наступного разу вона хотіла б побачити ліричний танець у виконанні Володимира й Ілони. Влад Винник (вибачте, Яма) зазначив, що Володі вдалося перевтілитися з гусені на танцюриста.

Оцінки: Франсіско – 6, Кухар – 8, Яма – 8 (22)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова:

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Наступними на паркет вийшли Даніель Салем і Юля Сахневич. Чим же цього разу вразить секс-символ цього сезону? Зауважимо, що танець свій він присвячує мамі, котра померла від раку. Ведучий зізнається, що усвідомив, що танці – це не так уже й легко, але в ньому прокинувся неабиякий азарт. Також його надзвичайно дратує той факт, що Салема порівнюють з Іраклієм Макацарією. Чуттєве контемпорарі покаже, що Даніель – це не лише гора м'язів. Ви однозначно не залишитесь байдужими до цієї пари!

Катерина Кухар не змогла стримувати сліз. Вона подякувала за проникливий танець. На її думку, це був надзвичайний перформанс. А також підкреслила, що це – найбільш танцювальний сезон. Влад Яма зізнався, що Даніель заспокоїв його своїм танцем. Йому сподобався чуттєвий і сильний танець пари, а також побажав залишитися у проєкті й надалі. Франсіско додав, що йому дуже радісно, що хореографія та ріст поєдналися та вилилися у такий щирий танок. Тепер у нього новий поріг, нижче якого він не має права опуститися!

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 7, Яма – 8 (24)

Даніель Салем і Юля Сахневич:

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Четвертими на паркет вийшли Людмила Барбір та її партнер Дмитро Жук. Кумиром ведучої є неймовірна та чарівна принцеса Діана. Саме їй вона присвячує свій танець. Якщо минулого разу ми могли споглядати за сексуальною та розкутою Людою, то цього разу вона покаже найдраматичніший момент з життя Леді Ді – автокатастрофу. Сама ж Люда зізнається, що для неї принцеса Діана близька, адже вона теж була бунтаркою. Дивіться неймовірний ф'южн у виконанні Людмили Барбір і Діми Жука. Мороз по шкірі від цього зворушливого номеру.

Франсіско подякував за те, що Людмила присвятила танець Леді Ді. Йому сподобалося те, що ведуча вкладає в танець щось більше, ніж просто відмінну техніку. Вона буквально переживає те, що показує. Катерина Кухар зауважила, що другий ефір поспіль Людмила танцює майже бездоганно. Влад Яма похвалив ведучу за те, що у неї все вдалося. Щоправда, над стопою потрібно ще трішки попрацювати!

Оцінки: Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (26)

Людмила Барбір і Дмитро Жук:

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До слова: Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет