Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет

Вже 25 серпня стартує новий сезон танцювального шоу "Танці з зірками". Шанувальникам вже оголосили список зірок, які братимуть участь у змаганнях. Дізнайтеся, хто з відомих українців вийде на паркет у 2019 році.

25 серпня 2019 року стартує новий сезон шоу "Танці з зірками". У соціальній мережі Instagram розпочався #танціззіркамиchallenge, під час якого шанувальники шоу дізнаються імена всіх учасників. Наразі відомі імена 11 зірок, які вийдуть на паркет!

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Ганна Різатдінова

26 років. Чемпіонка світу з художньої гімнастики. Почала займатися спортом з 5-річного віку.

Сергій Пархоменко (Серьога, Поліграф Шарікoff)

42 роки. Білорус. Відомий співак та репер. Під сценічним ім'ям "Серьога" працював з 2002 року, а у 2015 році випустив першу роботу під псевдонімом "Поліграф Шарікoff". Був членом журі в українському шоу "Х-Фактор".

Михайло Кукуюк

45 років. Український актор театру і кіно. Лідер музичного гурту "КукаТаБанда". Став відомим завдяки ролі у фільмі "Свінгери". Також працював телеведучим на телеканалі "ТЕТ" – вів передачу "Віджеї".

Ганна Корсун (MARUV)

27 років. Українська співачка, композиторка та авторка пісень. Стала відома після перемоги на Національному відборі на 64 пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею "Siren Song". Активно працювати над співочою кар'єрою почала у 2013 році, а з 2017 року почала виступати під амплуа MARUV.

Даніель Салем

35 років. Став відомим після шоу "Кохання на виживання", де Даніель був ведучим. З 1991 року по 2003 рік жив у Лівані. Після того переїхав до Одеси, де працював і лікарем, і на телебаченні, і бізнесменом, і у ресторанному бізнесі.

Вікторія Булітко

Приховує свій вік, але приблизно 36 років, адже у 2000 році вступила до університету. Українська акторка театру та кіно, співачка. Двічі лауреатка професійної театральної премії "Київська пектораль". Відома завдяки роботі над гумористичним проєктом "Дизель-шоу".

Олексій Яровенко

31 рік. Білоруський актор театру та кіно. Протягом 10 років займався футболом у спортивній школі. Українцям відомий завдяки ролі у серіалі "Кріпосна".

Надія Матвєєва

51 рік. Телеведуча. Головна порадниця України, адже протягом 5 років вона була ведучою телепередачі "Все буде добре" на телеканалі СТБ.

Ксенія Мішина

30 років. Українська актриса театру і кіно. У 2007 році вона здобула звання віце-міс на конкурсі краси "Севастопольська красуня". Стала відомою після головної ролі в мелодрамі "Спокуса", а у 2019 році зіграла головну роль у телесеріалі "Кріпосна".

Володимир Остапчук

34 роки. Український актор, шоумен, теле- і радіоведучий. Один з ведучих пісенного конкурсу Євробачення 2017. Також він записує відеопародії на відомі пісні українських співаків.

Людмила Барбір

36 років. Українська акторка і телеведуча, ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" на телеканалі 1+1.

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