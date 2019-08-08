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Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
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Вже 25 серпня стартує новий сезон танцювального шоу "Танці з зірками". Шанувальникам вже оголосили список зірок, які братимуть участь у змаганнях. Дізнайтеся, хто з відомих українців вийде на паркет у 2019 році.
25 серпня 2019 року стартує новий сезон шоу "Танці з зірками". У соціальній мережі Instagram розпочався #танціззіркамиchallenge, під час якого шанувальники шоу дізнаються імена всіх учасників. Наразі відомі імена 11 зірок, які вийдуть на паркет!
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Ганна Різатдінова
26 років. Чемпіонка світу з художньої гімнастики. Почала займатися спортом з 5-річного віку.
Сергій Пархоменко (Серьога, Поліграф Шарікoff)
42 роки. Білорус. Відомий співак та репер. Під сценічним ім'ям "Серьога" працював з 2002 року, а у 2015 році випустив першу роботу під псевдонімом "Поліграф Шарікoff". Був членом журі в українському шоу "Х-Фактор".
Михайло Кукуюк
45 років. Український актор театру і кіно. Лідер музичного гурту "КукаТаБанда". Став відомим завдяки ролі у фільмі "Свінгери". Також працював телеведучим на телеканалі "ТЕТ" – вів передачу "Віджеї".
Ганна Корсун (MARUV)
27 років. Українська співачка, композиторка та авторка пісень. Стала відома після перемоги на Національному відборі на 64 пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею "Siren Song". Активно працювати над співочою кар'єрою почала у 2013 році, а з 2017 року почала виступати під амплуа MARUV.
Даніель Салем
35 років. Став відомим після шоу "Кохання на виживання", де Даніель був ведучим. З 1991 року по 2003 рік жив у Лівані. Після того переїхав до Одеси, де працював і лікарем, і на телебаченні, і бізнесменом, і у ресторанному бізнесі.
Вікторія Булітко
Приховує свій вік, але приблизно 36 років, адже у 2000 році вступила до університету. Українська акторка театру та кіно, співачка. Двічі лауреатка професійної театральної премії "Київська пектораль". Відома завдяки роботі над гумористичним проєктом "Дизель-шоу".
Олексій Яровенко
31 рік. Білоруський актор театру та кіно. Протягом 10 років займався футболом у спортивній школі. Українцям відомий завдяки ролі у серіалі "Кріпосна".
Надія Матвєєва
51 рік. Телеведуча. Головна порадниця України, адже протягом 5 років вона була ведучою телепередачі "Все буде добре" на телеканалі СТБ.
Ксенія Мішина
30 років. Українська актриса театру і кіно. У 2007 році вона здобула звання віце-міс на конкурсі краси "Севастопольська красуня". Стала відомою після головної ролі в мелодрамі "Спокуса", а у 2019 році зіграла головну роль у телесеріалі "Кріпосна".
Володимир Остапчук
34 роки. Український актор, шоумен, теле- і радіоведучий. Один з ведучих пісенного конкурсу Євробачення 2017. Також він записує відеопародії на відомі пісні українських співаків.
Людмила Барбір
36 років. Українська акторка і телеведуча, ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" на телеканалі 1+1.
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