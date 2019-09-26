Scania показала, як "підняла" вантажівку за допомогою дронів

Компанія Scania, шведський виробник вантажівок і автобусів, випустила жартівливий ролик про майбутнє комерційного транспорту. У ньому величезна кількість дронів перевозять повітрям магістральний тягач S410.

Ролик супроводжується словами: "У нас у всіх є великі ідеї щодо майбутнього, але не всім з них судилося "злетіти".

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Слоган – Driving The Shift – це назва стратегії компанії, у рамках якої Scania створює нову бізнес-модель з орієнтацією на транспортну сервісизацію, а також переходить на використання синтетичного палива.

Раніше Scania показала концепт автономної вантажівки AXL. У неї немає кабіни, а керування здійснюється за допомогою інтелектуального модуля: він транслює дані й інструкції, а AXL виконує команди в автономному режимі.

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