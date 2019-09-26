Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Scania показала, як "підняла" вантажівку за допомогою дронів

  • 41
Scania зняла кумедний ролик про нові вантажівки - фото 1
Scania зняла кумедний ролик про нові вантажівки

Компанія Scania, шведський виробник вантажівок і автобусів, випустила жартівливий ролик про майбутнє комерційного транспорту. У ньому величезна кількість дронів перевозять повітрям магістральний тягач S410.

Ролик супроводжується словами: "У нас у всіх є великі ідеї щодо майбутнього, але не всім з них судилося "злетіти".

І ще: Peugeot Boxer перетворили на позашляховий будинок на колесах

Слоган – Driving The Shift – це назва стратегії компанії, у рамках якої Scania створює нову бізнес-модель з орієнтацією на транспортну сервісизацію, а також переходить на використання синтетичного палива.

Раніше Scania показала концепт автономної вантажівки AXL. У неї немає кабіни, а керування здійснюється за допомогою інтелектуального модуля: він транслює дані й інструкції, а AXL виконує команди в автономному режимі.

Читайте також: Хакер зламав бортовий комп'ютер Tesla і відправив електрокар в керований занос: відео

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • Вчора, 13:15
  • 622
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5399
Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
  • 23 вересня, 18:21
  • 601
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології