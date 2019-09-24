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Scania показала футуристичну вантажівку з майбутнього

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У вантажівці Scania не передбачене місце для водія - фото 1
У вантажівці Scania не передбачене місце для водія

Компанія Scania представила свою нову концептуальну вантажівку. Вона повністю автономна – для водія немає навіть місця, адже кабіна відсутня. Рухається машина за допомогою двигуна внутрішнього згорання на біопаливі.

Керування вантажівкою здійснюється за допомогою інтелектуального модуля: він транслює дані й інструкції, а AXL виконує команди в автономному режимі. Дизайн машини розроблений "з урахуванням можливої ​​експлуатації в жорстких умовах кар'єрів і будівельних майданчиків".

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Однією з переваг нового концепту в Scania називають саме повну автономність. На відміну від безпілотних вантажівок конкурентів, у Scania AXL відсутні органи управління та навіть саме водійське місце, що "суттєво змінює правила гри".

У компанії також заявили, що концепція AXL стала "важливим кроком до інтелектуальних транспортних систем майбутнього, де автономні транспортні засоби будуть звичною частиною середовища".

Scania показала футуристичну вантажівку з майбутнього - фото 357130

Scania показала футуристичну вантажівку з майбутнього - фото 357131

Scania показала футуристичну вантажівку з майбутнього - фото 357132

Scania показала футуристичну вантажівку з майбутнього - фото 357133

Scania показала футуристичну вантажівку з майбутнього - фото 357134

Scania показала футуристичну вантажівку з майбутнього - фото 357135

Scania показала футуристичну вантажівку з майбутнього - фото 357136

Поки Scania освоюється в новій для себе області, Volvo Trucks вже повноцінно експлуатує безпілотні тягачі Vera. Влітку цього року вони почали курсувати дорогами загального користування, перевозячи контейнери з логістичного центру в Гетеборзі до морського вантажного порту. Всі тягачі Vera об'єднані в єдину мережу, під'єднані до хмарного сервісу та контролюються операторами віддалено. Швидкість машин може досягати 40 кілометрів на годину.

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Джерело: Motor
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