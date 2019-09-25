Peugeot Boxer перетворили на позашляховий будинок на колесах

Компанія Peugeot представила модифікацію моделі Boxer – будинок на колесах, обладнаний трансмісією Dangel та житловим відсіком площею десять квадратних метрів.

Концептуальний однооб'ємник побудований на базі звичайного Peugeot Boxer, але на відміну від донора оснащений повнопривідною коробкою Dangel. Подробиці про неї французи приберегли до офіційної презентації, але, скоріше за все, задня вісь тут під'єднується при пробуксовці передніх коліс.

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Корисний об'єм внутрішнього простору Boxer 4x4 – десять квадратних метрів. Він повністю обладнаний для проживання трьох осіб. Частиною концепту є електричний велосипед Peugeot eM02 FS Powertub і традиційне канадське каное, закріплене на даху. Також у кемпера збільшений дорожній просвіт і позашляхові покришки BFGoodrich. Інформації про двигун немає.

Boxer 4x4 продовжує серію тематичних концептів. У 2018 році на Женевському автосалоні дебютував Rifter 4x4, теж з повнопривідною трансмісією Dangler.

Роком раніше аналогічний концепт – SpaceTourer 4X4 Ë – показав Citroen. А ось "експедиційний" 3008 для спецпроекту Top Gear так і залишився з переднім приводом.

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