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Новий Jaguar F-Type стане конкурентом Porsche 911
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Компанія Jaguar планує зробити наступне покоління спорткара F-Type середньомоторним, а також повністю перевести його на електротягу. Таким чином автівка стане конкурентною моделлю для нової версії Porsche 911.
Як розповів виданню Autocar колишній шеф-дизайнер марки Іен Келлум, нове покоління буде натхненне гібридним концепт-каром C-X75, який дебютував у 2010 році на Паризькому автосалоні. За його словами, зараз керівництво вирішує, яку саме силову установку вибрати для нового F-Type, щоб він міг скласти конкуренцію Porsche 911.
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Келлум сказав, що основних варіантів зараз два: повністю електрифікована модель із середнім розташуванням двигуна, і гібридна модифікація з передньомоторним компонуванням на основі бензинового мотора V8.
Нинішнє покоління спорткара продаватиметься найближчі три роки, за які він отримає низку оновлень. Однак, як раніше говорив Келуум, робота над новим поколінням почнеться "найближчим часом".
Головною проблемою в розробці нового спорткара є висока вартість створення ще однієї платформи – за останній фінансовий квартал Jaguar Land Rover втратив майже 500 мільйонів доларів, тому зараз розробляти архітектуру з нуля або робити її на замовлення нераціонально. А використання концепції 2010 року для нового F-Type допоможе компанії уникнути нових витрат.
Наприкінці липня стало відомо, що керівництво концерну задумалося про перехід на мотори BMW – раніше компанії вже домовилися про співпрацю у сфері розробки електромобілів, проте британці вирішили використовувати також гібридні силові установки і звичайні ДВЗ. Таким чином, у компанії з'являться ресурси для роботи над електромоторами.
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