Найпопулярніші бюджетні авто серед українців

Найбільше недорогих машин в Україні продають Renault, Skoda, Chery, Volkswagen і Fiat. Які саме марки купують українці, читайте нижче.

В Україні за перші вісім місяців 2019 року продали понад 13 000 нових бюджетних автомобілів, що приблизно на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

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Перше місце в сегменті бюджетних автомобілів на українському ринку займає французький кросовер Renault Duster. За ним розташувалися ще дві моделі компанії Renault – Logan і Sandero. Замикають п'ятірку Skoda Rapid і седан Volkswagen Polo.

Renault Logan

Лідером за обсягом продажів нових бюджетних автомобілів за звітний період як і раніше є Київ. А ось найбільший приріст продажів в цьому році зафіксовано в Закарпатській, Полтавській та Івано-Франківській областях. На зростання продажів нових бюджетних автомобілів в Україні в січні-серпні 2019 року вплинуло два фактори. Перший – рішення щодо євроблях. Другий – імпорт б/у авто з Америки.

Експерти прогнозують, що продажі нових бюджетних автомобілів в нашій країні продовжать рости. Якщо, звісно, не трапиться нічого екстраординарного.

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