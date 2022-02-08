Анна Трінчер вперше після пластики показала груди у бікіні

Українська блогерка, співачка та актриса Анна Трінчер вперше показала, як виглядають її груди після операції. Зараз дівчина разом зі своїм хлопцем відпочиває у Єгипті.

20-річна знаменитість не упустила можливості і вирішила продемонструвати, як виглядає її постать у бікіні після маммопластики. Зокрема, Трінчер позувала у джакузі у яскравому рожевому купальнику.

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Зірка поділилася, що зараз почувається набагато сексуальніше і подумки вже приміряє тисячі суконь та топів, які може носити. Втім, крім захоплення вона також, напрочуд, соромиться бюста.

"Мої думки стосовно нових грудей: з одного боку, я дуже щаслива, що зробила такий гарний акуратний розмір! Багатьох вводить в оману те, що якщо дівчата роблять груди – це обов'язково мають бути великі бідони. Це маячня. Хтось збільшує свій і без того чудовий розмір. Не сперечаюся. А хтось (я) робить груди, тому що раніше їх просто не було", – написала Анна.

Трінчер також додала, що ймовірно пожалкує, що не обрала трохи більший розмір.

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