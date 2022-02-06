Розкута модель Джоселін Чу розбурхала ідеальною фігурою: фото 18+

Розкішна блогерка Джоселін Чу не припиняє дивувати своєю вродою. Цього разу красуня похизувалась формами в ефектному купальнику, і тут спекотно!

29-річна модель та блогерка Джоселін Чу активно веде профіль в інстаграмі, де має понад 592 тисячі підписників. І це не дивно, адже красуня з юних років у модельному бізнесі та володіє неабиякою харизмою і вродою. На своїй сторінці вона регулярно ділиться кадрами з буднів та зйомок, а також не соромиться робити доволі пікантні знімки, пише Радіо MAXIMUM.

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Зараз Джоселін насолоджується відпочинком та можливістю носити бікіні. І, звісно ж, по-своєму готується до Дня всіх закоханих. Саме цьому святу присвячену серію нових кадрів, на яких дівчина позує у звабливому купальнику, який точно приверне увагу навіть потенційної другої половинки.

Джерело фото: instagram.com/jocelyn

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