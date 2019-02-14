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Гаряча українська співачка похвалилася фігурою в білизні

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Дімопулос показала розкішну фігуру - фото 1
Дімопулос показала розкішну фігуру / Ivona

Відома українська модель і екс-ВІА гра Санта Дімопулос зізналася шанувальникам, що намагається бути максимально чесною і щирою у спілкуванні з ними. Як доказ, вона показала пікантне фото своєї фігури.

Артистка пояснила: "На жаль, в соцмережах чесність це вкрай рідкісне явище. Відомі люди пропихують незрозумілі бренди, розповідають вигадані історії і часто просто тупо брешуть".

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Як доказ своїх слів вона опублікувала фото, на якому зображена в стильному спортивному образі і зазначила, що для досягнення ефектної картинки вона посилено тренувалася в спортзалі, а не вдавалася до ліпомоделювання.

Гаряча українська співачка похвалилася фігурою в білизні - фото 307728

Тим часом популярна модель Сара Сампайо продемонструвала нову лінійку білизни від Victoria's Secret до Дня Святого Валентина. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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