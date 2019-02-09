Ангел Victoria's Secret вразила розкішною фігурою у білизні (18+)

Популярна модель Сара Сампайо продемонструвала нову лінійку білизни від Victoria's Secret до Дня Святого Валентина. Тут спекотно!

27-річна португальська топ-модель Сара Сампайо зваблює своєю красою не лише з модних подіумів та обкладинок глянцю, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там ангел Victoria's Secret ділиться фото зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів. Тому не дивно, що за Сарою стежать понад 7 млн підписників.

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Нещодавно красуня показала перші кадри з недавньої фотосесії у новій білизні до Дня Валентина від Victoria's Secret. Сампайо завжди готова до пляжного сезону:

Гортайте галерею:

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