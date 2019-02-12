Крихітка з 90-х: Ратажковскі показала фігуру в білизні

Відома модель Емілі Ратажковскі потішила прихильників звабливим фото у білизні з власної лінійки. Цій красуні точно не треба готуватись до літа!

27-річна американська акторка, модель і дизайнер Емілі Ратажковскі знає, як опинитись у центрі обговорень. Дівчина встигла підкорити не одне чоловіче серце не лише з модних реклам та фільмів, а й зі свого профілю в соцмережі Instagram. До того ж, у зірки є окремі акаунти для власної лінійки купальників та білизни. Саме там красуня на собі демонструє новенькі моделі.

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Цього разу Ратажковскі розпочала створення білизни у стилі 90-х, яка підкреслює всі переваги жіночої фігури. І, зважаючи на знімок Емілі, з цим важко не погодитись. Як зазначила вона сама, настрій у стилі крихітки з 90-х.

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