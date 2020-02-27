Сандра Буллок шокувала мережу зовнішнім виглядом

Акторку Сандру Буллок помітили на зйомках сцен для її майбутнього, ще не названого фільму в Канаді. Шанувальники стурбовані її виглядом.

55-річна акторка Сандра Буллок знімалась у сценах біля магазину, де її бачили, як вона несла горня кави, перш ніж показати комусь середнього пальця.

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У безіменному трилері Netflix також візьмуть участь Віола Девіс, Вінсент Д'Онофріо, Джон Бернталь, Річард Томас, Лінда Емонд та Емма Нельсон. Сандра та її компанія Фортіс Філмс також будуть співавтором цієї роботи.

Наразі ми знаємо, що персонажа Сандри звати Рут Слейтер і вона була звільнена з в'язниці після відбування покарання за насильницький злочин.

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