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Samsung розчарувала власників смартфонів Galaxy S8, S8+ та Note 8

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На новий Android на Galaxy S8 чекати не варто - фото 1
На новий Android на Galaxy S8 чекати не варто

Компанія Samsung опублікувала дорожню карту оновлень 40 смартфонів до Android 10 у деяких країнах. Згідно з документами, Galaxy S8, S8 + і Note 8 не отримають оновлення до OneUI 2.0, а разом із ним до Android 10.

Флагманські смартфони Galaxy Note 8, S8 і S8 + вийшли у 2017 році. З коробки вони працювали під управлінням Android 7 Nougat. Це була остання версія Android, доступна на той час.

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Спочатку Samsung пообіцяла, що пристрої отримають два великі оновлення ОС. У 2018 році вони отримали Android 8.1 Oreo, а в цьому році – Android 9 Pie.

Ймовірно, Samsung продовжить випускати патчі безпеки протягом 2020 року, проте, багато власників Galaxy Note 8, S8 і S8 + розчаровані тим, що до 10 Android їхні пристрої так і не оновляться.

Galaxy Note 8 не оновиться до Android 10 - фото 371427
Galaxy Note 8 не оновиться до Android 10

Нагадаємо, що раніше у мережі з'явилися рендери майбутнього флагмана компанії – Samsung Galaxy S11e. На думку інсайдерів, Galaxy S11e отримає дисплей з діагоналлю 6,2-6,3 дюйма. Селфі-камера буде розташована по центру, як у Galaxy Note10. На задній панелі розміститься блок з трьох камер. На відміну від старших моделей серії, Galaxy S11e не отримає датчик глибини ToF.

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Джерело: Gizchina
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