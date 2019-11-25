У мережі з'явились рендери Samsung Galaxy S11e

Інсайдер Стів "OnLeaks" Макфлай поділився першими рендерами майбутнього смартфона Samsung Galaxy S11e. Новинка має стати логічним продовженням популярного компактного S10e.

На думку інсайдера, Galaxy S11e отримає дисплей з діагоналлю 6,2-6,3 дюйма. Селфі-камера буде розташована по центру, як у Galaxy Note10. На задній панелі розміститься блок з трьох камер. На відміну від старших моделей серії, Galaxy S11e не отримає датчик глибини ToF.

І ще: Інсайдери розкрили технічні характеристики Samsung Galaxy S11

Рендер Samsung Galaxy S11e

Ймовірно, сканер відбитків пальців буде вбудований в екран, а не в кнопку живлення, як це було в моделі S10e. Також усі смартфони серії S11 вийдуть без 3,5-мм роз'єму для навушників.

З чуток, Galaxy S11e отримає процесор Exynos 9830 і щонайменше 6 ГБ оперативної пам'яті. Поки невідомо, чи буде ця модель підтримувати мережі 5G.

Очікується, що Samsung представить серію флагманів Galaxy S11 на виставці MWC у лютому 2020 року.

Читайте також: Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року