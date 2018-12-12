Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї

Компанія Samsung закриває виробництво смартфонів на території Китаю.

Причиною виявився низький попит на Samsung на території країни.

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У порівнянні з продукцією компанії Apple показник корейців склав 9% до 1%. За інформацією ЗМІ, китайська фабрика виробляла 26 мільйонів смартфонів на рік. Однак глобальне скорочення виробництва компанія поки робити не має наміру. Це може статися лише в тому випадку, якщо вона почне істотно втрачати частку ринку і програвати своїм конкурентам Huawei і Xiaomi.



Раніше один з інсайдерів виклав в мережу фотографії смартфона Samsung Galaxy S10 в Plus-модифікації. Тильна кришка пристрою виконана із загартованого скла Corning Gorilla Glass 6, покритого спеціальною фарбою для запобігання появи відбитків пальців.

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