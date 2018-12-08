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Названі технічні характеристики Samsung Galaxy A8s

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На новинку встановлять ​​операційну систему Android 9.0 Pie - фото 1
На новинку встановлять ​​операційну систему Android 9.0 Pie / iXBT.com

Стали відомі подробиці про новий телефон під назвою Samsung Galaxy A8s.

Головна особливість Samsung Galaxy A8s полягає в його 6,4-дюймовому Super AMOLED-екрані. Справа в тому, що в його верхній частині є круглий отвір під фронтальну камеру, а сам дисплей за рахунок цього займає більше 93% площі на лицьовій частині.

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Смартфон Samsung Galaxy A8s оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 710 з тактовою частотою 2,2 ГГц, 6/8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ постійної флеш-пам'яті, роз'ємом USB Type-C, корпусом зі скла, модулями Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE, GLONASS і NFC, потрійною основною (24 Мп + 5 Мп + 10 Мп) і фронтальною 24 Мп камерами.

Підтримувати бездротову зарядку новий смартфон бренду, швидше за все, не буде, але його корпус виконаний із загартованого скла Corning Gorilla Glass. Габарити смартфона Samsung Galaxy A8s становлять 158,4 х 74,9 х 7,4 мм, тоді як важить він всього 173 грами. На новинку встановлять ​​операційну систему Android 9.0 Pie, а презентація відбудеться вже 10 грудня 2019 року.

Названі технічні характеристики Samsung Galaxy A8s - фото 293989
Названі технічні характеристики Samsung Galaxy A8s

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Джерело: tomsguide
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