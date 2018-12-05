Samsung показала прототип 5G-телефону

На технічному саміті Qualcomm компанія Samsung показала прототип телефону, загорнутого у темний чохол.

Прототип від Samsung використовувався для тестування мереж 5G від компаній Verizon і AT&T.

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Журналісти відзначають, що Samsung оберігала цей прототип від сторонніх очей. Представник компанії не дозволяв нікому включати екран телефону. Знімок гаджета вдалося зробити, коли смартфон транслював на великий екран відео в 4K.

На верхньому правому куті екрану вирізана велика виїмка. Спочатку здавалося, що це особливий інтерфейс, але більш пильний погляд підтверджує, що дисплей дійсно трохи "одновухий". Камера з фронтальною лицьовою панеллю теж розташувалася у цьому кутку, але значно вище нижньої межі надрізу: це може бути пов'язано з тим, що для системи камери потрібно більше місця, ніж зазвичай.

Samsung показала прототип 5G-телефону

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