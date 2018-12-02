Samsung Galaxy S10 показали на реальних фотографіях

Найдовгоочікуванішу новинку від Samsung показали на реальних фотографіях.

Один з інсайдерів виклав в мережу фотографії смартфона Samsung Galaxy S10 в Plus-модифікації. Тильна кришка пристрою виконана із загартованого скла Corning Gorilla Glass 6, покритого спеціальною фарбою для запобігання появи відбитків пальців.

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На задній частині телефону потрійна основна камера, а поруч з нею можна побачити ряд сенсорів і датчиків, призначених для вимірювання пульсу, води в організмі і деяких інших показників. Базова модифікація Samsung Galaxy S10 буде продаватися у версії з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної флеш-пам'яті, але, звичайно, всі власники зможуть встановити карту пам'яті microSD об'ємом до 512 ГБ включно.

Сканер відбитків пальців вбудований в дисплей. Цей телефон у версії для Європи вийде в модифікації з процесором Exynos 9820. Така модель не зможе працювати в мережах п'ятого покоління 5G, а ось конфігурація на базі Qualcomm Snapdragon 8150 такою можливістю похвалитися зможе, чим гарантовано залишаться задоволені жителі США і Китаю, де вона буде продаватися.

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