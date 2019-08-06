Samsung представила смарт-годинник Galaxy Watch Active 2: це щось неймовірне

Лише через пів року після випуску смарт-годинника Galaxy Watch Active компанія Samsung представила друге покоління. Новинка отримала дві версії різних розмірів, сенсорний безель, збільшений удвічі об'єм оперативної пам'яті, покращений датчик серцевого ритму та функцію вимірювання електрокардіограми.

"Ринок смарт-аксесуарів швидко росте, компанія Samsung прагне розширити свою присутність на ньому, пропонуючи користувачам нові можливості та варіанти використання наручних пристроїв, – зазначив президент і виконавчий директор підрозділу IT & Mobile Communications компанії Samsung Electronics Донг Джин Ко. – Galaxy Watch Active 2 дозволяє миттєво перемикатися між мобільними пристроями та взаємодіяти з усією екосистемою Samsung Galaxy, роблячи життя користувачів комфортнішим і простішим".

І ще: Samsung Galaxy Note10: опублікували реальне відео з новим флагманом

Samsung Galaxy Watch Active 2 випускається у двох розмірах з діаметром 40 і 44 мм. Годинники оснащені AMOLED-екранами з роздільною здатністю 360х360 пікселів і діагоналлю 1,2 і 1,4 дюйма відповідно. Випускається аксесуар як в корпусі з алюмінію з силіконовим ремінцем, так і у варіанті з нержавіючої сталі і шкіряним ремінцем. Для персоналізації зовнішнього вигляду аксесуара Samsung додала нову функцію, що дозволяє створювати циферблати в колірному стилі одягу користувача: для цього достатньо сфотографувати речі на смартфон.

Одним з важливих нововведень Galaxy Watch Active 2 стала відмова виробника від вже класичного поворотного безеля. Він тепер сенсорний і точно так само дозволяє користувачеві "подорожувати" інтерфейсом рухами пальця по краю екрану.

Працює годинник на базі ОС Tizen з фірмовим інтерфейсом One UI. З цікавих функцій – можливість текстового та голосового перекладу в режимі реального часу між понад 16 мовами, підтримка Spotify та можливість керування флагманськими смартфонами Samsung.

Годинники захищені від води по класу IP68 і відповідають військовому стандарту MIL-STD-810G. Екран прикритий загартованим склом Gorilla Glass DX +, розробленим спеціально для наручних гаджетів. Працює Galaxy Watch Active 2 на базі процесора Exynos 9110. Об'єм оперативної пам'яті становить 768 МБ, але у версії з LTE він збільшений до 1,5 ГБ.

Друге покоління Galaxy Watch Active оснастили повністю новим оптичним датчиком серцевого ритму з вісьмома світлодіодами для швидшого і точнішого зчитування. Крім того, годинник дозволяє вимірювати електрокардіограму, але ця функція стане доступна з оновленнями. Galaxy Watch Active 2 вміє відстежувати 39 різних типів тренувань, деякі з них мають підкатегорії.

Samsung Galaxy Watch Active 2 надійдуть у продаж 27 вересня за ціною $ 280 за 40-мм версію і $ 300 – за 44-мм варіант з алюмінієвим корпусом. Оформити попереднє замовлення можна буде з 6 вересня. Вартість моделі з LTE і корпусом з нержавіючої сталі буде оголошена пізніше.

Читайте також: Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi