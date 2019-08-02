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Samsung Galaxy Note10: опублікували реальне відео з новим флагманом

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Samsung Galaxy Note10 - фото 1
Samsung Galaxy Note10 / 9to5google

У мережі з'явилося відео з новим флагманським смартфоном Samsung Galaxy Note10, презентація якого очікується у вересні. У ролику він порівнюється з торішнім Note9.

Розробники зменшили рамки навколо дисплея, при цьому його діагональ склала 6,8 дюйма. Водночас Note9 мав діагональ екрану 6,4 дюйма.

І ще: Як виглядає Samsung Galaxy Note10+ в роботі: живі фото

Спереду і ззаду корпус смартфона захищений склом, імовірно – Corning Gorilla Glass. Це скло останнього покоління, що відрізняється найбільшою міцністю. При цьому в основу смартфона покладена металева рамка.

Очікується реліз відразу двох флагманських смартфонів з підтримкою стилуса.

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Джерело: youtube
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