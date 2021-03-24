Samsung, посунься: екран OnePlus 9 Pro визнали найкращим серед смартфонів

Авторитетний портал DisplayMate, що спеціалізується на оцінці дисплеїв різних пристроїв, опублікував докладний огляд нового OnePlus 9 Pro. Експерти назвали його екран найкращим серед смартфонів, а за деякими параметрами він навіть не відрізняється від ідеального.

Фахівці DisplayMate назвали 6,7-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей OnePlus 9 Pro найкращим серед смартфонів, давши йому найвищу оцінку А +.

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Відповідно до проведених тестів, екран новинки досяг рекордного значення за 13 критеріями, а за 5 параметрами й узагалі візуально не відрізняється від ідеального. За словами експертів, точність колірного калібрування матриці близька до друкованих видань.

Тести показали, що при виборі розширеної колірної гами AMOLED екран OnePlus 9 Pro покриває 139% колірного простору sRGB і 110% DCI-P3, наближаючись до найширшої колірної гами, що експертам DisplayMate доводилося бачити. Відбивна здатність дисплея становить всього 4,4%, – один з найкращих показників DisplayMate. Крім того, смартфон видав найвищу яскравість з вимкненою автоматичної яскравістю – значні 1655 ніт.

Нагадаємо, що OnePlus 9 Pro представили 23 березня. Він отримав не лише визнаний DisplayMate найкращий серед смартфонів екран, а й топову начинку. Працює смартфон на базі Snapdragon 888. Над камерою працювали спільно зі шведською компанією Hasselblad.

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