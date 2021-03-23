Представлено Black Shark 4 Pro: флагманський ігровий смартфон, який "взує" конкурентів

Xiaomi представила четверте покоління ігрових смартфонів Black Shark. Особливого інтересу заслуговує Pro-версія, що отримала флагманську начинку, включаючи топовий процесор Snapdragon, кастомний накопичувач і акумулятор з підтримкою надзвичайно швидкої зарядки.

Black Shark 4 і Black Shark 4 Pro практично ідентичні зовні та відрізняються деякими технічними характеристиками. В обох встановлений 6,67-дюймовий дисплей з передовою матрицею E4 AMOLED від Samsung, пише GSM Arena.

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Екран має роздільну здатність Full HD + й адаптивну частоту оновлення 144 Гц. Дискретизація сенсорного шару становить 720 Гц, що забезпечує миттєву реакцію на дотики. Також заявлена ​​підтримка HDR10 +. Фронтальна камера вбудована в маленький отвір по центру, а стереодинаміки розташувалися на верхній і нижній гранях. У Pro-версії стереодинаміки значно потужніші.

Звичайний Black Shark 4 отримав процесор Snapdragon 870, оперативну пам'ять LPDDR5 і накопичувач UFS 3.1. У Black Shark 4 Pro встановлені потужніший Snapdragon 888, така ж оперативка, а ось для зберігання даних використовується гібридний накопичувач з UFS 3.1 і кастомний SSD, завдяки чому швидкість читання збільшена на 55%, а запису – на 69%. Виробник обіцяє швидшу установку ігор і передачу даних.

В бенчмарку AnTuTu Black Shark 4 Pro набрав 867 578 балів:

Обидва смартфони оснащені акумулятором на 4500 мАг з підтримкою швидкої 120-ватної зарядки. Виробник обіцяє зарядку до 50% всього за 5 хвилин і "сотню" менш ніж за 15 хвилин. Незалежно від версії, відповідний адаптер живлення на 6А поставляється в комплекті.

Камера в обох смартфонах потрійна, але основний модуль відрізняється. У Black Shark 4 він на 48 Мп, а в Pro-версії – 64 Мп. Дві інші камери ідентичні незалежно від моделі: 8-мегапіксельний ультраширококутний з кутом огляду 120 градусів і 5-мегапіксельна макрокамера.

Однією з унікальних фішок смартфонів стали фізичні кнопки-тригери на правій грані. Вони висуваються за допомогою спеціальних слайдерів. Використовувати їх можна не тільки для зручнішого керування в іграх, але і для швидкого доступу до різних налаштованих функцій. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення. В обох апаратах є 3,5-мм роз'єм для навушників. Особливість "Прошки" – світлодіодне підсвічування на тильній кришці.

Ціни Black Shark 4:

6 + 128 ГБ – $ 384;

8 + 128 ГБ – $ 414;

12 + 128 ГБ – $ 460;

12 + 256 ГБ – $ 507.

Ціни Black Shark 4 Pro:

8 + 256 ГБ – $ 614;

12 + 256 ГБ – $ 691;

16 + 512 ГБ – $ 810.

Коли Black Shark 4 з'явиться в Україні та скільки коштуватиме, поки невідомо.

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